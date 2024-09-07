Нюра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обуков Валентин
Отец ребёнка: Коблуков Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коблуков Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульдайс (Обуков) Людмила
Отец ребёнка: Коблуков Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коблукова) Мария Гавриилова
Отец ребёнка: Коблуков Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клблуков Александр Гавриилович
Отец ребёнка: Коблуков Гавриил
Смерть
Около 1965