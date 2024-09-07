Нюра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нюра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обуков Валентин

Отец ребёнка: Коблуков Гавриил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коблуков Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульдайс (Обуков) Людмила

Отец ребёнка: Коблуков Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коблукова) Мария Гавриилова

Отец ребёнка: Коблуков Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клблуков Александр Гавриилович

Отец ребёнка: Коблуков Гавриил

Смерть
Около 1965

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