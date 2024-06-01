(Недомолкина) Акилина Борисова
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1882
Рождение ребёнка
09.11.1882
Дочь: (Калинина) Екатерина Терентьевна
Отец ребёнка: Калинин Терентий Сергеев
Рождение ребёнка
11.02.1886
Сын: Калинин Алексей Терентиев
Отец ребёнка: Калинин Терентий Сергеев
Рождение ребёнка
09.05.1894
Дочь: Калинина Гликерия Терентиева
Отец ребёнка: Калинин Терентий Сергеев
Рождение ребёнка
12.02.1896
Отец ребёнка: Калинин Терентий Сергеев
Смерть
Неизвестно