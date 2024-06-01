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(Недомолкина) Акилина Борисова

Место рождения

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
08.02.1882

Муж: Калинин Терентий Сергеев

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.11.1882

Дочь: (Калинина) Екатерина Терентьевна

Отец ребёнка: Калинин Терентий Сергеев

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.02.1886

Сын: Калинин Алексей Терентиев

Отец ребёнка: Калинин Терентий Сергеев

Рождение ребёнка
09.05.1894

Дочь: Калинина Гликерия Терентиева

Отец ребёнка: Калинин Терентий Сергеев

Рождение ребёнка
12.02.1896

Сын: Калинин Феодор Терентиев

Отец ребёнка: Калинин Терентий Сергеев

Смерть
Неизвестно

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