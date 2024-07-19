Агафаподов Федор
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
Дата смерти09.06.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: Косьмин Агафапод
Мать: Яковлева Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Ирина
Мать ребёнка: Евфимова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимова Пелагея
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Федорова Елизавета
Мать ребёнка: Евфимова Пелагея
Упоминание
28.05.1863
крестный у Тита сына солдатки д. Олехово Матрены Ивановой
Рождение ребёнка
20.09.1863 ст.
Сын: Федоров Сергей
Мать ребёнка: Евфимова Пелагея
Рождение ребёнка
17.01.1865 ст.
Сын: Федоров Антон
Мать ребёнка: Евфимова Пелагея
Рождение ребёнка
12.01.1869 ст.
Дочь: Федорова Мария
Мать ребёнка: Евфимова Пелагея
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Федорова Евдокия
Мать ребёнка: Евфимова Пелагея
Рождение ребёнка
12.04.1874 ст.
Сын: Федоров Егор
Мать ребёнка: Евфимова Пелагея
Рождение ребёнка
06.09.1876 ст.
Дочь: Федорова Пульхерия
Мать ребёнка: Евфимова Пелагея
Рождение ребёнка
02.05.1878 ст.
Дочь: Федорова Елена
Мать ребёнка: Евфимова Пелагея
Упоминание
04.02.1883 ст.
Свидетель на свадьбе Онуфриевой Евдокии и Агаподова Ивана
Смерть
09.06.1911 ст.
от старости
Похороны
12.07.1911 ст.