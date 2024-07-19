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Агафаподов Федор

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

09.06.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Косьмин Агафапод

Мать: Яковлева Лукерья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Ирина

Мать ребёнка: Евфимова Пелагея

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимова Пелагея

Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Федорова Елизавета

Мать ребёнка: Евфимова Пелагея

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Упоминание
28.05.1863
крестный у Тита сына солдатки д. Олехово Матрены Ивановой
Рождение ребёнка
20.09.1863 ст.

Сын: Федоров Сергей

Мать ребёнка: Евфимова Пелагея

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.01.1865 ст.

Сын: Федоров Антон

Мать ребёнка: Евфимова Пелагея

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.01.1869 ст.

Дочь: Федорова Мария

Мать ребёнка: Евфимова Пелагея

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Федорова Евдокия

Мать ребёнка: Евфимова Пелагея

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.04.1874 ст.

Сын: Федоров Егор

Мать ребёнка: Евфимова Пелагея

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.09.1876 ст.

Дочь: Федорова Пульхерия

Мать ребёнка: Евфимова Пелагея

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.05.1878 ст.

Дочь: Федорова Елена

Мать ребёнка: Евфимова Пелагея

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Упоминание
04.02.1883 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетель на свадьбе Онуфриевой Евдокии и Агаподова Ивана
Смерть
09.06.1911 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от старости
Похороны
12.07.1911 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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