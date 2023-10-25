Рязанова (Бочарова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Татьяна
Отец ребёнка: Рязанов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Николай
Отец ребёнка: Рязанов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Рязанов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рязанов Василий