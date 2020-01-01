Ветошкин Артемий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкин Артемий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ветошкин Александр Анфимьевич

Мать: Ветошкина Степанида Матвеевна

Рождение ребёнка
09.06.1937

Сын: Ветошкин Дмитрий Артемьевич

Мать ребёнка: Ветошкина Феклинья Денисовна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Феклинья Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Феклинья Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Феклинья Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Феклинья Денисовна

Смерть
Неизвестно
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