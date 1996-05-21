Звягинцева Татьяна Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти21.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Звягинцев Кузьма
Мать: Звягинцева ?
Рождение ребёнка
30.09.1948
Сын: Звягинцев Валерий Юрьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звягинцев Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звягинцев Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
21.05.1996
хутор Пороно-Покровский
Умерла от ИБС, Мерцательной аритмии. Свидетельство о смерти I-АГ№373745 от 21.05.1996 г. Номер актовой записи №59