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Звягинцева Татьяна Кузьминична

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

21.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Звягинцев Кузьма

Мать: Звягинцева ?

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.09.1948

Сын: Звягинцев Валерий Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звягинцев Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звягинцев Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
21.05.1996
хутор Пороно-Покровский
Умерла от ИБС, Мерцательной аритмии. Свидетельство о смерти I-АГ№373745 от 21.05.1996 г. Номер актовой записи №59
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