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(Крохмалёва) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Крохмалёв Михаил

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
19.10.1875

Муж: Тимошенко Иван

Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1876

Сын: Тимошенко Алексей

Отец ребёнка: Тимошенко Иван

Рождение ребёнка
11.08.1889

Дочь: (Тимошенко) Фёкла

Отец ребёнка: Тимошенко Иван

Рождение ребёнка
12.03.1893

Дочь: (Тимошенко) Матрёна

Отец ребёнка: Тимошенко Иван

Смерть
Неизвестно

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