(Крохмалёва) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Крохмалёв Михаил
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.10.1875
Муж: Тимошенко Иван
Рождение ребёнка
16.03.1876
Сын: Тимошенко Алексей
Отец ребёнка: Тимошенко Иван
Рождение ребёнка
11.08.1889
Дочь: (Тимошенко) Фёкла
Отец ребёнка: Тимошенко Иван
Рождение ребёнка
12.03.1893
Дочь: (Тимошенко) Матрёна
Отец ребёнка: Тимошенко Иван
Смерть
Неизвестно