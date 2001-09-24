Панова (Радченко или Кондрашова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1931
Дочь: Аксёнова Тамара Павловна
Отец ребёнка: Панов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панов Евгений
Отец ребёнка: Панов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панов Михаил
Отец ребёнка: Панов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Панов Павел