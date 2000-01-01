Якубцова (Якубцова) Люся Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкубцова (Якубцова) Люся Семеновна

Якубцова (Якубцова) Люся Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубцов Семен Иванович

Мать: Якубцова Александра Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
г. Калининград, Калининградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
г. Калининград, Калининградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Причина смерти: автокатастрофа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close