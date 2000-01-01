Якубцова (Якубцова) Люся Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Калининград, Калининградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
г. Калининград, Калининградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Причина смерти: автокатастрофа