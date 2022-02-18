Сафиуллин Гариф
Место рожденияд.Старые Тинчали Буинского р-на
Дата рождения28.11.1924
Дата смерти18.02.2022
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1924
Отец: Сафиуллин Латфулла
Военная награда
Неизвестно
Сафиуллин Гариф Лотфуллович Дата рождения __.__.1924 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Ст. Тинчали Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
18.01.1952
Рождение ребёнка
20.10.1955
Рождение ребёнка
23.07.1960
Смерть
18.02.2022