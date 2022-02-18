Сафиуллин Гариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллин Гариф

Место рождения

д.Старые Тинчали Буинского р-на

Дата рождения

28.11.1924

Дата смерти

18.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1924

Отец: Сафиуллин Латфулла

Мать: (Гайнутдинова) Минназиган

Военная награда
Неизвестно
Сафиуллин Гариф Лотфуллович Дата рождения __.__.1924 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Ст. Тинчали Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
18.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафиуллина (Тимербулатова) Камария

Рождение ребёнка
20.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафиуллина (Тимербулатова) Камария

Рождение ребёнка
23.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафиуллина (Тимербулатова) Камария

Смерть
18.02.2022

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