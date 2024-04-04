Суслов Артем Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Артем Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1978

Отец: Суслов Геннадий Степанович

Мать: Суслова Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
13.07.2003

Дочь: Суслова Влада Артемовна

Мать ребёнка: Керова Наталья Сергеевна

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.09.2013

Дочь: Суслова Алена Артемовна

Мать ребёнка: Керова Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Людмила Николаевна

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