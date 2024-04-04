Суслов Артем Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1978
Рождение ребёнка
13.07.2003
Дочь: Суслова Влада Артемовна
Мать ребёнка: Керова Наталья Сергеевна
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.09.2013
Дочь: Суслова Алена Артемовна
Мать ребёнка: Керова Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно