Гаврилов Гавриил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.10.1898
Новомихайловка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1078 (1898) Поручители: Бондарев Василий Иванов, Семен Иванов Бондарев, Иустин Трофимов Семенов, Ладыгин Тихон Васильев, Ладыгин Егор Титов, Ладыгин Григорий Иванов h... Показать все
Смерть
Неизвестно