Гаврилов Гавриил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Гавриил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1898

Жена: Гаврилова Варвара Михайловна

Новомихайловка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1078 (1898) Поручители: Бондарев Василий Иванов, Семен Иванов Бондарев, Иустин Трофимов Семенов, Ладыгин Тихон Васильев, Ладыгин Егор Титов, Ладыгин Григорий Иванов h... Показать все
Смерть
Неизвестно
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