Федоренко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.2008

Дочь: Костина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Костин Алексей Александрович

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Бракосочетание
16.12.2009

Муж: Костин Алексей Александрович

Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.04.2015

Сын: Костин Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Костин Алексей Александрович

Пушкин, Царскосельский уезд
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