Федоренко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.2008
Дочь: Костина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Костин Алексей Александрович
Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Бракосочетание
16.12.2009
Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
06.04.2015
Сын: Костин Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Костин Алексей Александрович
Пушкин, Царскосельский уезд