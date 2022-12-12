Камаев Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Камаев Николай Федорович
Мать: не указана
Арест
?.06.1921
Курсант московского артиллерийского училища. 6 мес принудит. работ. Амнистирован в ноябре того же года
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Красноармейская 98
Смерть
Неизвестно