Камаев Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Камаев Николай Федорович

Мать: не указана

Арест
?.06.1921
Курсант московского артиллерийского училища. 6 мес принудит. работ. Амнистирован в ноябре того же года
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Красноармейская 98
Смерть
Неизвестно
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