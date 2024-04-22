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Скарин Спиридон Семёнович

Место рождения

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Жена: Скарина Фёкла Лукьяновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.03.1879 ст.

Сын: Скарин Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Скарина Фёкла Лукьяновна

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.

Дочь: Киселёва Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Скарина Фёкла Лукьяновна

Немытьки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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