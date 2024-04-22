Скарин Спиридон Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Бракосочетание
09.02.1875 ст.
Жена: Скарина Фёкла Лукьяновна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.03.1879 ст.
Мать ребёнка: Скарина Фёкла Лукьяновна
Рождение ребёнка
01.02.1887 ст.
Дочь: Киселёва Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Скарина Фёкла Лукьяновна
Смерть
Неизвестно