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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Несмашный Филипп Феодосиевич

Отец ребёнка: Несмашный Феодосий

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Несмашный Степан Феодосиевич

Отец ребёнка: Несмашный Феодосий

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Несмашный Мартин Феодосиевич

Отец ребёнка: Несмашный Феодосий

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