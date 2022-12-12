Плесовских Аввакум Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Аввакум Яковлевич

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Место рождения

д. Красноярка Усть-Ишимской волости

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Красноярка Усть-Ишимской волости
Рождение ребёнка
1842

Сын: Плесовских Андрей Авакумович

Мать ребёнка: не указана

д. Красноярка Усть-Ишимской волости
Рождение ребёнка
1848

Сын: Плесовских Самуил Аввакумович

Мать ребёнка: не указана

д. Красноярка Усть-Ишимской волости
Рождение ребёнка
1850

Сын: Плесовских Егор Аввакумович

Мать ребёнка: не указана

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
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