Плесовских Аввакум Яковлевич
Место рожденияд. Красноярка Усть-Ишимской волости
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Красноярка Усть-Ишимской волости
Рождение ребёнка
1842
Сын: Плесовских Андрей Авакумович
Мать ребёнка: не указана
д. Красноярка Усть-Ишимской волости
Рождение ребёнка
1848
Сын: Плесовских Самуил Аввакумович
Мать ребёнка: не указана
д. Красноярка Усть-Ишимской волости
Рождение ребёнка
1850
Сын: Плесовских Егор Аввакумович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно