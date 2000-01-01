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Котельников Георгий Епифаньевич

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Место рождения

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

28.03.1869

Дата смерти

09.08.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1869

Отец: Котельников Епифаний Иларионович

Мать: Котельникова Параскева Ефимовна

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.08.1869
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
11.08.1869
Галаново, Удмуртская Республика Россия
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