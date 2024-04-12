Ефремов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.04.1918 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1918 ст.
Рождение ребёнка
31.07.1937
Сын: Ефремов Александр Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.1938
Сын: Ефремов Александр Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
23.12.1940
Жена: скрыто настройками приватности
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назаренко Нина Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назаренко Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1941