Ефремов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Василий Николаевич

Место рождения

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

21.04.1918 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1920 г.р.
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Дети

1937 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1918 ст.

Отец: Ефремов Николай Никифоров

Мать: Марьина Екатерина Ивановна

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.07.1937

Сын: Ефремов Александр Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1938

Сын: Ефремов Александр Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Развод
23.12.1940

Жена: скрыто настройками приватности

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назаренко Нина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1941
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