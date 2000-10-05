Иванов Валерий Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Валерий Фадеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЭИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1976

Отец: Иванов Фадей Куприянович

Мать: Иванова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Наталия Валерьевна

Рождение ребёнка
05.10.2000

Сын: Иванов Иван Валерьевич

Мать ребёнка: Иванова Наталия Валерьевна

Рождение ребёнка
15.09.2004

Дочь: Иванова София Валерьевна

Мать ребёнка: Иванова Наталия Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Наталия Валерьевна

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