Иванов Валерий Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1976
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1976
Отец: Иванов Фадей Куприянович
Мать: Иванова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Наталия Валерьевна
Рождение ребёнка
05.10.2000
Мать ребёнка: Иванова Наталия Валерьевна
Рождение ребёнка
15.09.2004
Дочь: Иванова София Валерьевна
Мать ребёнка: Иванова Наталия Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно