Маслова (Шапошникова) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Шапошникова) Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1927

Дата смерти

30.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1927

Отец: Шапошников Степан Мартемьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Маслов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Маслов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
05.11.1952

Сын: Маслов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Маслов Михаил Петрович

Смерть
30.05.2006

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