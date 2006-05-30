Маслова (Шапошникова) Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1927
Дата смерти30.05.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1927
Отец: Шапошников Степан Мартемьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Маслов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Маслов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
05.11.1952
Сын: Маслов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Маслов Михаил Петрович
Смерть
30.05.2006