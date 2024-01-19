Смирнов Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1886
Дата смерти30.04.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1886
Рождение ребёнка
22.11.1906
Рождение ребёнка
22.06.1908
Рождение ребёнка
22.08.1910
Рождение ребёнка
29.10.1913
Рождение ребёнка
05.10.1918
Рождение ребёнка
22.10.1920
Рождение ребёнка
12.09.1922
Рождение ребёнка
26.08.1926
Рождение ребёнка
01.09.1928
Смерть
30.04.1947