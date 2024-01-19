Смирнов Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1886

Дата смерти

30.04.1947

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1886

Отец: Смирнов Семён Артемьевич

Мать: Смирнова Василиса Никанорова

Рождение ребёнка
22.11.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.06.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.08.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.10.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.10.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.10.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Дмитриевна

Смерть
30.04.1947
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