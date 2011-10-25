Коваленко (Осляк) Тамара Лукична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Осляк) Тамара Лукична

Место рождения

Емца, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

09.09.1939

Дата смерти

25.10.2011

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1939

Отец: Осляк Лука Алексеевич

Мать: Соболева Евгения Яковлевна

Емца, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваленко Владимир Михайлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваленко Владимир Михайлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
25.10.2011
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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