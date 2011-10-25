Коваленко (Осляк) Тамара Лукична
Место рождения
Дата рождения09.09.1939
Дата смерти25.10.2011
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1939
Отец: Осляк Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
02.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваленко Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
16.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваленко Владимир Михайлович
Смерть
25.10.2011