Нуриев Абузяр Нуриевич
Место рожденияд.Тат.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Сабирова) Нафися
Рождение ребёнка
15.05.1919
Дочь: (Нуриева) Гатика
Мать ребёнка: (Сабирова) Нафися
Рождение ребёнка
02.12.1923
Дочь: Насрутдинова (Нуриева) Мугаззямя
Мать ребёнка: (Сабирова) Нафися
Рождение ребёнка
29.08.1925
Мать ребёнка: (Сабирова) Нафися
Рождение ребёнка
11.01.1928
Сын: Нуриев Равиль
Мать ребёнка: (Сабирова) Нафися
Рождение ребёнка
01.11.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сабирова) Нафися
Рождение ребёнка
11.10.1934
Дочь: (Нуриева) Исламия
Мать ребёнка: (Сабирова) Нафися
Рождение ребёнка
08.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сабирова) Нафися
Смерть
Неизвестно