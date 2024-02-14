Нуриев Абузяр Нуриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНуриев Абузяр Нуриевич

Нуриев Абузяр Нуриевич

Место рождения

д.Тат.Аксу Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

1919 г.р.
1923 г.р.
1925 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
1934 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сабирова) Нафися

Рождение ребёнка
15.05.1919

Дочь: (Нуриева) Гатика

Мать ребёнка: (Сабирова) Нафися

Рождение ребёнка
02.12.1923

Дочь: Насрутдинова (Нуриева) Мугаззямя

Мать ребёнка: (Сабирова) Нафися

Рождение ребёнка
29.08.1925

Сын: Нуриев Рагиб Абузярович

Мать ребёнка: (Сабирова) Нафися

Рождение ребёнка
11.01.1928

Сын: Нуриев Равиль

Мать ребёнка: (Сабирова) Нафися

Рождение ребёнка
01.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сабирова) Нафися

Рождение ребёнка
11.10.1934

Дочь: (Нуриева) Исламия

Мать ребёнка: (Сабирова) Нафися

Рождение ребёнка
08.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сабирова) Нафися

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.