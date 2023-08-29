Говоркова (Люсова) Нина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говоркова (Люсова) Нина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1959

Отец: Люсов Анатолий Маркелович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1983

Сын: Говорков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Говорков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Говорков Сергей Николаевич

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