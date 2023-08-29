Говоркова (Люсова) Нина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1959
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1959
Отец: Люсов Анатолий Маркелович
Рождение ребёнка
04.12.1983
Сын: Говорков Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Говорков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Говорков Сергей Николаевич