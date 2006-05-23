Юдин Кирилл Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Кирилл Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.2006

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2006

Отец: Юдин Сергей Евгеньевич

Мать: Юдина Наталья Юрьевна

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