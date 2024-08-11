Маллицкая ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маллицкая ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Маллицкий Николай Александрович

Отец ребёнка: Маллицкий Александр Капитонович

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Маллицкий Гурий Александрович

Отец ребёнка: Маллицкий Александр Капитонович

Смерть
Около 1891

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