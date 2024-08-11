Маллицкая ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Маллицкий Николай Александрович
Отец ребёнка: Маллицкий Александр Капитонович
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Маллицкий Гурий Александрович
Отец ребёнка: Маллицкий Александр Капитонович
Смерть
Около 1891