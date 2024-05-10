Фокин Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения01.09.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1914 ст.
Отец: Фокин Иван Алексеевич
Мать: не указана
№ 27. рожден 1 сентября 1914 г., крещен 1. Симеон. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Пятинской крестьянин Иван Алексеев Фокин и его законная жена Анна Иванова оба пр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно