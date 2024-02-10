Анна (Селук) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна (Селук) Яковлева

Анна (Селук) Яковлева

Место рождения

Нижнее Кляшево, Ибресинский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1727 г.р.

Дети

Вычислено 1757 г.р.
1762 г.р.
1764 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Кляшево, Ибресинский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья (Ильмет) Григорьев

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Сын: Михаил Ильин

Отец ребёнка: Илья (Ильмет) Григорьев

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Катерина Ильина

Отец ребёнка: Илья (Ильмет) Григорьев

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1764

Сын: Михаил Ильин

Отец ребёнка: Илья (Ильмет) Григорьев

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.