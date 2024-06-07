Зайков Федот Прокопиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Зайков Прокопей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Аникинский, Россия
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Зайкова Гликерия Исаевна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Зайкова Гликерия Исаевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Зайкова) Пелагия Федотовна
Мать ребёнка: Зайкова Гликерия Исаевна
Смерть
1811