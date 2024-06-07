Зайков Федот Прокопиевич 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайков Федот Прокопиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Зайков Прокопей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайкова (Одегова) Наталия Егоровна

Место жительства
Неизвестно
п. Аникинский, Россия
Рождение ребёнка
1776

Сын: Зайков Иоан Федотович

Мать ребёнка: Зайкова Гликерия Исаевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Зайков Симион Федотович

Мать ребёнка: Зайкова Гликерия Исаевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Зайкова) Пелагия Федотовна

Мать ребёнка: Зайкова Гликерия Исаевна

Смерть
1811

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