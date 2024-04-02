Северюхин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения25.12.1923
Дата смерти28.10.1984
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1923
Рождение ребёнка
15.02.1950
Сын: Северюхин Георгий Иванович
Мать ребёнка: Северюхина Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Северюхина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Северюхина Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Северюхина Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондюрина Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Северюхина Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1984