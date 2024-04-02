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Северюхин Иван Иванович

Место рождения

Бинвирь, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.12.1923

Дата смерти

28.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1923

Отец: Северюхин Иван Иванович

Мать: Северюхина Мария Антипьевна

Бинвирь, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1950

Сын: Северюхин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Северюхина Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Северюхина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Северюхина Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Северюхина Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондюрина Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Северюхина Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Северюхина Анастасия Александровна

Смерть
28.10.1984
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