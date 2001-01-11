Сорокина Виктория Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Виктория Андреевна

Сорокина Виктория Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2001

Отец: Сорокин Андрей Юрьевич

Мать: Сорокина Татьяна Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close