Хусаинова (Хусаинова) Раджамо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова (Хусаинова) Раджамо

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Хусаинов ? ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.04.1950

Сын: Кульмаматов Хамидулла Норматович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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