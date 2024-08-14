Хусаинова (Хусаинова) Раджамо
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Хусаинов ? ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1950
Сын: Кульмаматов Хамидулла Норматович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно