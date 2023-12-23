Рамазанов Мурад Камал оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанов Мурад Камал оглы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.2018

Дочь: Рамазанова Фатима Мурадовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.2020

Сын: Рамазанов Джамаль Мурадович

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Рождение ребёнка
06.01.2023

Дочь: Рамазанова Селин Мурадовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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