Рамазанов Мурад Камал оглы
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.2018
Дочь: Рамазанова Фатима Мурадовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.2020
Сын: Рамазанов Джамаль Мурадович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.2023
Дочь: Рамазанова Селин Мурадовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности