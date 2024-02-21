Вячеслав Петрович Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВячеслав Петрович Сергеева

Вячеслав Петрович Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1949

Сын: Сергеев Петр Вячеславович

Мать ребёнка: Елена (Жирнова) Алексеевна Сергеева

Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1951

Сын: Дмитрий Вячеславович Сергеев

Мать ребёнка: Елена (Жирнова) Алексеевна Сергеева

Рождение ребёнка
15.10.1959

Дочь: Сергеева Мария Вячеславовна

Мать ребёнка: Елена (Жирнова) Алексеевна Сергеева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.