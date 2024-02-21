Вячеслав Петрович Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1949
Сын: Сергеев Петр Вячеславович
Мать ребёнка: Елена (Жирнова) Алексеевна Сергеева
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1951
Сын: Дмитрий Вячеславович Сергеев
Мать ребёнка: Елена (Жирнова) Алексеевна Сергеева
Рождение ребёнка
15.10.1959
Дочь: Сергеева Мария Вячеславовна
Мать ребёнка: Елена (Жирнова) Алексеевна Сергеева
Смерть
Неизвестно