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Чурзина Валентина Степановна
Чурзина Валентина Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.05.1948
Пол
Женский
Отец
Желтоухов Степан Кузьмич
1915 г.р.
Мать
Желтоухова-Юршина Елена Никифоровна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1948
Отец:
Желтоухов Степан Кузьмич
Мать:
Желтоухова-Юршина Елена Никифоровна
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