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Чурзина Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1948

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1948

Отец: Желтоухов Степан Кузьмич

Мать: Желтоухова-Юршина Елена Никифоровна

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