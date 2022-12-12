Бушмин Леонтий (Леон)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бушмин Артём
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Бушмина Анна (Арина)
Курская Губерния, Российская Империя
Курская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1799
Сын: Бушмин Василий
Мать ребёнка: Бушмина Анна (Арина)
Рождение ребёнка
1803
Сын: Бушмин Стефан
Мать ребёнка: Бушмина Анна (Арина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушмина Анна (Арина)
Смерть
Неизвестно