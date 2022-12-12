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Бушмин Леонтий (Леон)

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Место рождения

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бушмин Артём

Мать: не указана

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Бушмина Анна (Арина)

Курская Губерния, Российская Империя
Курская Губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1799

Сын: Бушмин Василий

Мать ребёнка: Бушмина Анна (Арина)

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Бушмин Стефан

Мать ребёнка: Бушмина Анна (Арина)

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмина Анна (Арина)

Смерть
Неизвестно
Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
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