Козырева Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева Раиса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Козырев Анатолий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козырева Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Козырев Анатолий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козырева Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Козырев Анатолий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козырева Альбина Анатольевна

Отец ребёнка: Козырев Анатолий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козырева Альбина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Козырев Анатолий Трофимович

Смерть
Неизвестно

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