Козырева Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Козырев Анатолий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козырева Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Козырев Анатолий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козырева Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Козырев Анатолий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козырева Альбина Анатольевна
Отец ребёнка: Козырев Анатолий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козырева Альбина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козырев Анатолий Трофимович
Смерть
Неизвестно