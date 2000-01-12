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Рябухов Михаил Александрович

Место рождения

СССР

Дата рождения

1925

Дата смерти

12.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

иК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Рябухов (Ryabuhov) Александр (Alexander)

Мать: Рябухова (Ryabuchova) (Рябухов (Ryabuhov)) Анна (Anna)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калямина (Рябухова) Вера

Мать ребёнка: (Козлова) Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рябухова) ?

Мать ребёнка: (Козлова) Надежда Павловна

Рождение ребёнка
23.04.1958

Дочь: Канофьева (Рябухова) Любовь

Мать ребёнка: (Козлова) Надежда Павловна

Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
12.01.2000

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