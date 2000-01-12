Рябухов Михаил Александрович
Место рожденияСССР
Дата рождения1925
Дата смерти12.01.2000
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Рябухов (Ryabuhov) Александр (Alexander)
Мать: Рябухова (Ryabuchova) (Рябухов (Ryabuhov)) Анна (Anna)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калямина (Рябухова) Вера
Мать ребёнка: (Козлова) Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рябухова) ?
Мать ребёнка: (Козлова) Надежда Павловна
Рождение ребёнка
23.04.1958
Дочь: Канофьева (Рябухова) Любовь
Мать ребёнка: (Козлова) Надежда Павловна
Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
12.01.2000