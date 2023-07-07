Марс Артем Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марс Артем Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.2023

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2023

Отец: Марс Роман Сергеевич

Мать: Марс Анна

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