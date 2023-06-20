Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Коврижных Тимофей Федотович
Коврижных Тимофей Федотович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1764
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Коврижных Федот Трифонович
1720 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец:
Коврижных Федот Трифонович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия