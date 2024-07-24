Рыжакова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжакова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыжаков Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфёрова Мария Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфёрова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфёрова Анна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

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