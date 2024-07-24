Рыжакова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыжаков Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфёрова Мария Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфёрова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфёрова Анна Андреевна
Отец ребёнка: не указан