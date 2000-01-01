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(Сорокина) Екатерина Георгиевна
(Сорокина) Екатерина Георгиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.09.1989
Пол
Женский
Отец
Сорокин Георгий Иванович
1966 г.р.
Мать
Сорокина (Пожилова) Елена Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1989
Отец:
Сорокин Георгий Иванович
Мать:
Сорокина Елена Васильевна
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