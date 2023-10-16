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(Путилина) Дарья Петровна

Место рождения

Березняговка, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Березняговка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.11.1785

Сын: Путилин Петр Ефимович

Отец ребёнка: Путилин Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Путилин Антон Ефимович

Отец ребёнка: Путилин Ефим Яковлевич

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.09.1798

Дочь: (Путилина) Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Путилин Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
28.02.1801

Сын: Путилин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Путилин Ефим Яковлевич

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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