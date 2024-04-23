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Жемчужная (Беляева) Александра Николаевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Давид Павлович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
08.01.1910

Муж: Жемчужный Прохор Хрисанфович

Рождение ребёнка
25.11.1910

Сын: Василий Прохорович

Отец ребёнка: Жемчужный Прохор Хрисанфович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1912

Сын: Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Жемчужный Прохор Хрисанфович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1914

Сын: Иван Прохорович

Отец ребёнка: Жемчужный Прохор Хрисанфович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1916

Сын: Жемчужный Илларион Прохорович

Отец ребёнка: Жемчужный Прохор Хрисанфович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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