Жемчужная (Беляева) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения1892
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Давид Павлович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1910
Рождение ребёнка
25.11.1910
Сын: Василий Прохорович
Отец ребёнка: Жемчужный Прохор Хрисанфович
Рождение ребёнка
23.09.1912
Сын: Михаил Прохорович
Отец ребёнка: Жемчужный Прохор Хрисанфович
Рождение ребёнка
11.10.1914
Сын: Иван Прохорович
Отец ребёнка: Жемчужный Прохор Хрисанфович
Рождение ребёнка
15.10.1916
Сын: Жемчужный Илларион Прохорович
Отец ребёнка: Жемчужный Прохор Хрисанфович