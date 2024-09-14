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Загрядская Прасковья Петровна

Место рождения

Княгинино, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1741 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Княгинино, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
До 1774 ст.

Муж: Иван Самуилович

Княгинино, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
После 1774 ст.

Муж: Загрядский Борис Афанасьевич

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.

Сын: Загрядский Андриан Борисович

Отец ребёнка: Загрядский Борис Афанасьевич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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