Загрядская Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1741 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1774 ст.
Муж: Иван Самуилович
Бракосочетание
После 1774 ст.
Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Сын: Загрядский Андриан Борисович
Отец ребёнка: Загрядский Борис Афанасьевич
Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно