(Малинников?) Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Александр Борисович
Мать ребёнка: Таисия (Тайка Власова)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия (Тайка Власова)
Смерть
Неизвестно