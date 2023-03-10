(Малинников?) Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Малинников?) Борис Николаевич

(Малинников?) Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия (Тайка Власова)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Александр Борисович

Мать ребёнка: Таисия (Тайка Власова)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия (Тайка Власова)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия (Тайка Власова)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия (Тайка Власова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таисия (Тайка Власова)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close