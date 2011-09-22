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Тур Дмитрий Сергеевич
Тур Дмитрий Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.09.2011
Пол
Мужской
Отец
Тур Сергей Витальевич
Мать
Ивашко Неля Иосифовна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2011
Отец:
Тур Сергей Витальевич
Мать:
Ивашко Неля Иосифовна
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