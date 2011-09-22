Тур Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тур Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2011

Отец: Тур Сергей Витальевич

Мать: Ивашко Неля Иосифовна

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