Затолокина (Лагодина) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затолокина (Лагодина) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

06.08.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.09.1899

Муж: Затолокин Максим

Рождение ребёнка
09.10.1900

Дочь: (Затолокина) Параскева

Отец ребёнка: Затолокин Максим

Рождение ребёнка
07.02.1902

Сын: Затолокин Иван

Отец ребёнка: Затолокин Максим

Рождение ребёнка
02.03.1904

Дочь: (Затолокина) Анастасия

Отец ребёнка: Затолокин Максим

Рождение ребёнка
13.04.1907

Сын: Затолокин Симеон

Отец ребёнка: Затолокин Максим

Рождение ребёнка
29.03.1909

Сын: Затолокин Георгий

Отец ребёнка: Затолокин Максим

Смерть
06.08.1910

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