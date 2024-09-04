Затолокина (Лагодина) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти06.08.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.09.1899
Муж: Затолокин Максим
Рождение ребёнка
09.10.1900
Дочь: (Затолокина) Параскева
Отец ребёнка: Затолокин Максим
Рождение ребёнка
07.02.1902
Сын: Затолокин Иван
Отец ребёнка: Затолокин Максим
Рождение ребёнка
02.03.1904
Дочь: (Затолокина) Анастасия
Отец ребёнка: Затолокин Максим
Рождение ребёнка
13.04.1907
Сын: Затолокин Симеон
Отец ребёнка: Затолокин Максим
Рождение ребёнка
29.03.1909
Сын: Затолокин Георгий
Отец ребёнка: Затолокин Максим
Смерть
06.08.1910