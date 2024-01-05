Уколов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Уколов Николай
Рождение ребёнка
1902
Сын: Уколов Иван Александрович
Мать ребёнка: Уколова -- Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Уколов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Уколова -- Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Уколов Иван Александрович
Мать ребёнка: Уколова -- Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Уколов Федор Александрович
Мать ребёнка: Уколова -- Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно