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Уколов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Уколов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Уколов Иван Александрович

Мать ребёнка: Уколова -- Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Уколов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Уколова -- Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Уколов Иван Александрович

Мать ребёнка: Уколова -- Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Уколов Федор Александрович

Мать ребёнка: Уколова -- Феодосия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уколова -- Феодосия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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